Сделка ОПЕК+ может быть продлена бессрочно

Москва, 26 апреля. Действующее до мая 2022 года соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+ может стать бессрочным в условиях климатических изменений, считает вице-президент «Лукойла» Леонид Федун.

Сделка ОПЕК+ рассчитана «на долгую историческую перспективу», отметил Федун.

«В условиях новых климатических реалий, может быть, она даже навсегда», - уточнил в интервью телеканалу РБК вице-президент «Лукойла».

Федун напомнил, что Россия благодаря сделке получила более 2 триллионов рублей дополнительных доходов за неполный 2020 год. По его мнению, альтернативы регулированию рынка со стороны картелей нет.

Заключившие сделку ОПЕК+ страны пошли на беспрецедентное сокращение добычи нефти. С мая по июль 2020 года они убирали с рынка почти 20% своей добычи (9,7 млн баррелей в сутки). Ограничения ослабли до 7,7 млн баррелей в сутки с августа по декабрь 2020 года. С января было решено замедлить смягчение квот.

В апрельском отчете ОПЕК говорилось, что спрос на нефть восстанавливается, однако потребление топлива в предстоящем летнем автомобильном сезоне по-прежнему будет ниже докризисного уровня лета 2019 года. Мировое потребление бензина составит 24 млн баррелей в первом квартале 2021 года, во втором квартале —25,6 млн баррелей в день, в третьем — 26,7 млн ​​баррелей, в четвертом — 25,4 млн баррелей в день.