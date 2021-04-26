ВКС РФ успешно испытали новую противоракету системы ПРО в Казахстане

Москва, 26 апреля. Воздушно-космические силы (ВКС) России провели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане испытательный пуск противоракеты системы ПРО, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО)», — сообщили в Минобороны России.

По словам командира соединения противоракетной обороны ВКС РФ генерал-майора Сергея Грабчука, после серии испытаний новая противоракета системы ПРО «достоверно подтвердила заложенные характеристики». Он уточнил, что боевые расчеты с заданной точностью поразили условную цель и успешно выполнили задачу.

Ранее сообщалось, что после 2023 года в Воздушно-космические силы России поступит новая неуправляемая авиационная ракета (НАР) «Бронебойщик». Она предназначена для поражения наземных целей. Запуск этих ракет смогут производить различные российские ударные и транспортно-штурмовые вертолеты, а также основа российской штурмовой авиации — Су-25.