Российские военные зафиксировали в Идлибе 31 обстрел со стороны боевиков

Дамаск, 26 апреля. Террористы совершили 31 обстрел в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, заявил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Александр Карпов.

Обстрелы осуществлялись запрещенной в России террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра»1. Всего ЦПВС зафиксировал 31 обстрел, в том числе по данным сирийской стороны — 27 обстрелов.

Российские военные зафиксировали 17 обстрелов в провинции Идлиб, восемь — в Латакии, два — в Алеппо, четыре — в Хаме. При этом за минувшие сутки стрельбы со стороны протурецких формирований выявлено не было.

Продолжается патрулирование подразделениями российской военной полиции. Они проходят по двум маршрутам в направлении Каракозак и Мембидж.

Накануне стало известно, что российские военные провели гуманитарную акцию на трассе М4 в Сирии. На месте выдачи провизии населению побывал специальный корреспондент ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.