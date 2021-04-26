Навсегда утраченная игра «Приключения капитана Блада» оказалась в Сети

Москва, 26 апреля. Пользователь форума Old-Games поделился ссылкой на сайт, на котором можно скачать финальную версию игры.

Ранее все считали игру «Приключения капитана Блада» навсегда утраченной, но проект все же существует. Сайт DTF смог получить доступ к финальной версии отмененной игры, сообщает «Игромания» со ссылкой на источники.

Пользователь форума Old-Games опубликовал ссылку, с помощью которой можно скачать последнюю версию игры.

Студия не смогла выпустить проект своевременно, после чего он считался отменным, а затем и вовсе утраченным из-за ошибки системного администратора.

Остается непонятным, откуда появилась утраченная навсегда версия игры.

Недавно сообщалось о планах разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2. Компания GSC Game World планирует выпустить игру зимой 2021 года.