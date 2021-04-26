Исследование выявило годовые траты россиян на обслуживание автомобиля

Москва, 26 апреля. Обслуживание таких моделей, как Nissan Qashqai, Toyota Camry, Kia Optima и Hyundai Sonata, обходится россиянам примерно в 500 тысяч рублей ежегодно.

Есть и более экономичные варианты. Например, самый популярный в России кроссовер Hyundai Creta требует 319 700 рублей в год. На Kia Rio тратится до 395 тысяч рублей, а содержание «Рено Дастер» обходится от 395 тысяч рублей, сообщает «Твое авто».

Самым большим расходом для российского водителя является потеря стоимости машины, этот показатель достигает 30%. На страхование, бензин, кредит, ТО, налоги и сборы уходит чуть меньше. При этом самый дешевый вариант — "Лада Гранта" обходится в 273 тысячи рублей в год.

Недавно стало известно, по какой цене можно будет приобрести обновленный Porsche 911 GT3 2021. Уже полюбившаяся автомобилистам усовершенствованная модель будет стоить от 10 400 000 рублей.