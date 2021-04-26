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Адвокат заявил, что Палю не в чем признаваться

Происшествия
Адвокат заявил, что Палю не в чем признаваться
kino-teatr.ru  /  Кадр из сериала «Налет»

Москва, 26 апреля. Адвокат актера Александра Паля, которого обвинил в избиении хоккеист Кевин Антипов, заявил, что артисту не в чем признаваться, сообщает корреспондент ФАН.

Адвокат Паля коротко пообщался с журналистами около УМВД Хамовники.

«Нам не в чем признаваться», — ответил на вопрос о том, признал ли артист вину, адвокат.

Дальнейшие комментарии защитник актера давать отказался.

Ранее стало известно, что предположительно 32-летний актер Александр Паль с двумя друзьями напал на бывшего хоккеиста молодежки ЦСКА Кевина Антипова. 25-летний спортсмен был госпитализирован с тяжелыми травмами головы и написал заявление в полицию.

Позже источник ФАН в правоохранительных органах уточнил, что Паль задержан и доставлен в ОВД Хамовники. Вместе с ним задержан еще один подозреваемый.

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