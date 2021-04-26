Пять человек задержаны после убийства сотрудницы полиции во Франции

Париж, 26 апреля. Правоохранительные органы задержали пятого человека по делу об убийстве сотрудницы комиссариата в городе Рамбуйе во Франции, сообщил прокурор республики Жан-Франсуа Рикар.

«Число задержанных выросло до пяти. Сегодня утром был задержан еще один родственник нападавшего», — заявил прокурор.

Ранее задержали кузена и отца преступника, а также супругов, у которых он официально проживал.

Рикар отметил, что злоумышленник жаловался на проблемы с психическим здоровьем и обращался в больницу по этому поводу. Он записался к психиатру на прием, но состояние преступника не потребовало госпитализации или отдельного лечения, уточнил глава прокуратуры.

По словам Рикара, нападавший родился в Тунисе в 1984 году и приехал во Францию в 2009 году. Мужчина в последние несколько лет работал в местной службе доставки водителем. Злоумышленник 28 декабря 2020 года получил вид на жительство сроком на 12 месяцев, заключил прокурор.

В минувшую пятницу в холле комиссариата города Рамбуйе 37-летний тунисец ударил ножом сотрудницу полиции. В результате полученных ран она умерла. Полицейские выстрелили в нападавшего несколько раз. В тяжелом состоянии его госпитализировали, вскоре он скончался от ранений в больнице.