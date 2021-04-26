Гроб с телом рэпера DMX провезли в монстр-траке по улицам Нью-Йорка

Нью-Йорк, 26 апреля. Поминальная служба по легенде современного хип-хопа рэпера Эрла Симмонса прошла на спортивной арене Barclays Center.

Кумиры простились с популярным музыкантом, который больше известен публике под псевдонимом DMX. Траурная церемония прошла под аккомпанемент воскресного хода и выступление Канье Уэста, который стал ведущим поминок.

Траурная процессия прошла по десяткам улицам Нью-Йорка, которые были перекрыты от Бруклина до места для проведения спортивных соревнований. Гроб расположили в большом монстр-траке, а сопровождали «ритуальный автобус» и сотни мотоциклов.

Несмотря на публичность и массовость, на службе присутствовали только семья и близкие исполнителя, которые в память о Симмонсе воспроизвели его композиции. DMX скончался в возрасте 50 лет от передозировки наркотиками.

Ранее ФАН сообщил почему первая супруга Борткевича не присутствовала на похоронах музыканта. Бывшая жена солиста ВИА «Песняры» Ольга Шумакова призналась, что чувствовала бы себя лишней на прощальной церемонии. Исполнитель прожил с ней в браке пять лет, а после развода сумел сохранить теплые отношения. В браке у пары родился сын Алексей.