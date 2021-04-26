Ученые рассказали о пяти загадочных массовых исчезновениях людей

Москва, 26 апреля. История помнит немало случаев, когда происходили массовые исчезновения людей. Часть из них удалось объяснить, но некоторые до сих пор остаются загадкой.

Одной из необъяснимых историй является исчезновение цивилизации долины Инда. Она зародилась примерно в 7 тысячелетии до нашей эры, а ее численность составляла около 5 млн человек. Земли находились вдоль берегов реки Инд, а основными городами были Хараппа и Мохенджо-Даро, которые ныне являются частью Пакистана. Об этом сообщает ИноСМИ.

Упадок цивилизации пришелся примерно на 1800 годы до нашей эры, и население Хараппы стало исчезать. Ученые выдвигают несколько теорий на этот счет. Одни утверждают, что это произошло из-за вторжения индоевропейского кочевого племени. Другие опровергают эту версию, заявляя, что не было найдено оружия. Более вероятно, что жители массово погибли из-за болезни. Однако есть и те, кто считает, что цивилизация была стерта с лица Земли стихийным бедствием или изменением климата.

Колония Роанок: нападение другого племени или затонули в океане

Она жила на территории современного американского штата Северная Каролина. Это была одна из первых колоний, которую основали британские иммигранты. Местный губернатор Джон Уайт в конце XVI века вернулся на остров спустя три года отсутствия и не нашел местных жителей.

Глава колонии отправился в Великобританию ради ресурсов и новых поселенцев, но из-за войны между Англией и Испанией был вынужден задержаться в Европе. Когда он вернулся, остров был безжизненный. Исчезли, в том числе, его жена, дочь и внучка. Среди улик он нашел лишь выцарапанные на деревьях надписи Croatoan и Cro, что указывало на название местного племени, проживающего неподалеку.

Однако есть и другая версия, согласно которой поселенцы покинули остров, посчитав, что лидер их бросил. Жители отплыли от прежнего места жительства и заблудились в море.

Корабль «Мария Целеста»: безлюдное судно

В 1872 году торговый корабль отправился из Нью-Йорка в итальянскую Геную. На борту были капитан Бенджамин Бриггс, его семья и команда. Почти месяц спустя судно обнаружили дрейфующим возле португальских островов, но при этом на нем не было ни одного члена экипажа. Груз и припасы были нетронутыми.

Ученые предполагали, что на «Марию Целесту» напали, однако сохраненный груз отвергает эту версию. Другие считают, что в загадочной истории замешан корабль «Дея Грация», который и нашел потерянное судно. Экипаж либо всех убил на «Марии Целесте», либо сговорился с коллегами, чтобы сфальсифицировать их смерть и получить страховочные выплаты.

Грузовой пароход «Циклоп»: бесследное исчезновение

Вокруг истории с этим судном ходит много теорий, начиная от похищения инопланетной расой и заканчивая Бермудским треугольником. Крупнейший корабль ВМС США покинул Бразилию в 1918 году и отправился на Барбадос, чтобы пополнить запасы и доплыть до Балтимора (восточное побережье США).

Спустя несколько недель поступило сообщение, что судно достигло берегов Барбадоса, после этого связь оборвалась, а «Циклоп» исчез. На его борту было 300 человек, но никаких сигналов бедствия не поступало. Не осталось и обломков судна, а потому ученые даже не могут выдвинуть правдивые теории относительно того, что стало с пароходом.

Яхта «Нина»: утонула, но обломков нет

Это одна из последних историй. Небольшое судно использовалось 85 лет и исчезло в 2013 году, в водах между Новой Зеландией и Австралией. Владелец «Нины» Дэвид Дич планировал отправиться в Ньюкасл. На борту были лего жена, сын и команда из четырех человек.

Судно должно было прибыть в Австралию спустя 8-10 дней, но этого не случилось. Сначала предполагали, что всему виной плохая погода, но через несколько дней новозеландские власти инициировали поисковую операцию.

В последний раз «Нина» выходила на связь 4 июня. Один из членов экипажа связался с метеорологом из Новой Зеландии, чтобы узнать, как яхте лучше двигаться с учетом неблагоприятной погоды. Поисковая операция была безуспешной и завершилась спустя месяц. Судно так и не нашли.

Ранее стали известны самые пугающие предсказания Стивена Хокинга о будущем Земли. Физик в своих книгах выдвигал теории о том, как закончится жизнь на нашей планете.