Почти треть россиян думает, что переболела COVID-19

Москва, 26 апреля. Почти треть россиян с начала пандемии испытывала недомогания, которые могли бы расценить как проявления COVID-19, следует из исследования «Росгосстрах Жизнь» и сети «Инвитро».

Исследование проводилось с середины по конец марта​​​. Всего были опрошены 1086 респондентов из всех федеральных округов, 51% опрошенных составляли женщины 49% — мужчины.

«Респондентам предлагалось ответить на вопрос, испытывали ли они с момента начала пандемии недомогания, которые они могли бы расценить как проявления COVID-19. Положительно ответили 24%. Еще 6% сказали, что подобные недомогания испытывают сейчас. Респондентов не просили уточнить, посещали ли они врача по поводу этих недомоганий», — отмечается в сообщении.

Каждый второй из них отметил, что сталкивался с ухудшением памяти или внимания. Пройти реабилитацию хотели бы больше половины этих респондентов (54%). Самым сильным связанным с пандемией страхом риск заболеть COVID-19 назвали лишь 15% от общего числа участников, 14% опрошенных опасаются, что заразятся их близкие.

«Куда меньшее количество респондентов называли в качестве самого сильного страха в связи с пандемией страх потери обоняния на долгие месяцы, страх возникновения проблем на работе в случае, если респондент заболеет, страх оказаться в изоляции, страх сохранения сложностей при пересечении границ и другие страхи», — говорится в сообщении.

Из общего числа не испытывающих страхи в связи с пандемией 62% имели фобии раньше, но устали бояться. Каждый пятый опрошенный не боится коронавируса, так как думает, что коллективный иммунитет уже сформирован в регионе его проживания, каждый седьмой — потому что привился. Наименьшая доля не опасающихся переболеть респондентов отказывается верить в опасность коронавируса.

Ранее сообщалось, что изменения в голосе могут свидетельствовать о заражении коронавирусной инфекцией. Коронавирус способен поражать ткани дыхательной системы, поэтому у людей при заражении фиксируют хриплый голос.