Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
26 апреля 02:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
02:50
Общество
Диетолог Обложко предостерег от излишнего употребления минеральной воды
02:48
Экономика
Сделка ОПЕК+ может быть продлена бессрочно
02:31
Армия
ВКС РФ успешно испытали новую противоракету системы ПРО в Казахстане
02:29
Армия
Российские военные зафиксировали в Идлибе 31 обстрел со стороны боевиков
02:24
Технологии
Навсегда утраченная игра «Приключения капитана Блада» оказалась в Сети
02:24
Общество
Исследование выявило годовые траты россиян на обслуживание автомобиля
02:23
Происшествия
Адвокат заявил, что Палю не в чем признаваться
02:07
Общество
Пять человек задержаны после убийства сотрудницы полиции во Франции
02:05
Общество
Гроб с телом рэпера DMX провезли в монстр-траке по улицам Нью-Йорка
02:01
Общество
Ученые рассказали о пяти загадочных массовых исчезновениях людей
02:00
Политика
Вассерман напомнил, что Черчилль дал Польше прозвище «гиена Европы»
01:50
Общество
Почти треть россиян думает, что переболела COVID-19
01:39
Происшествия
Очевидцы поделились кадрами аварии у поста ДПС на проспекте Культуры в Петербурге
01:36
Политика
«Поэтому – nein»: Пушков оценил заявление посла Украины о разочаровании в Германии
01:26
Общество
Россиян предупредили о заморозках в Крыму и на Кавказе
01:26
Шоу-бизнес
Джей Ло впервые после разрыва с Родригесом попала в объективы папарацци
01:15
Политика
Участники заговора против Лукашенко признали вину на камеру в Белоруссии
01:11
Общество
Кинокритик Разлогов назвал фильм «Земля кочевников» фаворитом «Оскара-2021»
01:04
Общество
Индийские ученые объяснили скачок заболеваемости COVID-19 в стране
01:00
Политика
Американская катастрофа: российский эксперт озвучил, чего боятся США
Все новости

Почти треть россиян думает, что переболела COVID-19

  /   Обновлено: 26 апреля 2021 02:32
Общество
Почти треть россиян думает, что переболела COVID-19
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 26 апреля. Почти треть россиян с начала пандемии испытывала недомогания, которые могли бы расценить как проявления COVID-19, следует из исследования «Росгосстрах Жизнь» и сети «Инвитро».

Исследование проводилось с середины по конец марта​​​. Всего были опрошены 1086 респондентов из всех федеральных округов, 51% опрошенных составляли женщины 49% — мужчины.

«Респондентам предлагалось ответить на вопрос, испытывали ли они с момента начала пандемии недомогания, которые они могли бы расценить как проявления COVID-19. Положительно ответили 24%. Еще 6% сказали, что подобные недомогания испытывают сейчас. Респондентов не просили уточнить, посещали ли они врача по поводу этих недомоганий», — отмечается в сообщении.

Каждый второй из них отметил, что сталкивался с ухудшением памяти или внимания. Пройти реабилитацию хотели бы больше половины этих респондентов (54%). Самым сильным связанным с пандемией страхом риск заболеть COVID-19 назвали лишь 15% от общего числа участников, 14% опрошенных опасаются, что заразятся их близкие.

«Куда меньшее количество респондентов называли в качестве самого сильного страха в связи с пандемией страх потери обоняния на долгие месяцы, страх возникновения проблем на работе в случае, если респондент заболеет, страх оказаться в изоляции, страх сохранения сложностей при пересечении границ и другие страхи», — говорится в сообщении.

Из общего числа не испытывающих страхи в связи с пандемией 62% имели фобии раньше, но устали бояться. Каждый пятый опрошенный не боится коронавируса, так как думает, что коллективный иммунитет уже сформирован в регионе его проживания, каждый седьмой — потому что привился. Наименьшая доля не опасающихся переболеть респондентов отказывается верить в опасность коронавируса.

Ранее сообщалось, что изменения в голосе могут свидетельствовать о заражении коронавирусной инфекцией. Коронавирус способен поражать ткани дыхательной системы, поэтому у людей при заражении фиксируют хриплый голос.

россия опрос коронавирус
Комментировать
Самое популярное
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Политика 249980 23 апреля 2021
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Армия 164031 23 апреля 2021
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украина 110918 24 апреля 2021
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Сатановский поставил на место анекдотом пообещавшего уничтожить «СП-2» дипломата из США
Армия 70486 23 апреля 2021
Сатановский поставил на место анекдотом пообещавшего уничтожить «СП-2» дипломата из США
Японцы рассказали о шоковой реакции Си Цзиньпина на разговор Байдена и Путина
Политика 52880 23 апреля 2021
Японцы рассказали о шоковой реакции Си Цзиньпина на разговор Байдена и Путина
Все новости / Общество / Почти треть россиян думает, что переболела COVID-19
Рейтинг@Mail.ru