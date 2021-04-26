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«Поэтому – nein»: Пушков оценил заявление посла Украины о разочаровании в Германии

Политика
«Поэтому – nein»: Пушков оценил заявление посла Украины о разочаровании в Германии
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 26 апреля. Сенатор РФ Алексей Пушков прокомментировал высказывание посла Украины в Германии Андрея Мельника, который разочаровался в ФРГ.

Недавно кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Зеленые» Анналена Бэрбок заявила о «нереальной» перспективе вступления в НАТО для Украины. Это вызвало отклик у украинского посла, который заявил, что Украине пора отбросить иллюзии и перестать полагаться на Берлин.

«Посол Украины в Берлине разочарован: в НАТО не берут, денег дают мало, ядерное оружие завести не разрешают, а экс-канцлер Шредер и вовсе назвал его клоуном... И разве не клоун?», — отметил сенатор в своем Telegram-канале.

Он добавил, что даже «Зеленые» против вступления страны в НАТО. Члены партии понимают, что Киев пытается вступить в альянс, чтобы начать военный конфликт с Россией. «Поэтому – nein», сыронизировал Пушков и добавил, что Мельнику на фоне разочарования «хоть в отставку подавай».

Недавно Пушков также прокомментировал заявление президента Чехии Милоша Земана по поводу причастности российских спецслужб к взрыву 2014 года в Врбетице. По его мнению, вся кампания по этому поводу строится на нагромождении антироссийских фантазий да «мешке дыма», а на Западе в очередной раз ложные сведения формируют политический курс.

Алексей Пушков украина германия
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