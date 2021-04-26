Россиян предупредили о заморозках в Крыму и на Кавказе

Махачкала, 26 апреля. Жителей Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в понедельник ожидает заметное похолодание.

Такое заявление ТАСС сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Заморозки, по его словам, затронут и Крым.

«Похолодание будет настолько существенным, что отразится на понижении температуры не только в Центральном федеральном округе, но и южнее. Завтра в связи с проникновением холодных воздушных масс и повышенным давлением на юге России в Ростовской, Волгоградской областях до минус двух градусов», — объяснил метеоролог.

Заморозки, по словам синоптика, затронут и территорию Крымского полуострова. Температура воздуха местами опустится до трех градусов мороза. Похолодание задержится до вторника. Жителей Сочи, Ставрополья и республик Северного Кавказа в ближайшее время ждет сильный дождь и грозы.

Недавно Вильфанд рассказал об аномальном тепле в ряде российских регионов. На Чукотке, например, температура воздуха будет на 15 градусов выше нормы.