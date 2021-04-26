Джей Ло впервые после разрыва с Родригесом попала в объективы папарацци

Лос-Анджелес, 26 апреля. Папарацци засняли певицу Дженнифер Лопес, заметно посвежевшую после официального подтверждения разрыва с бывшим женихом Алексом Родригесом.

Как сообщает портал Page Six, фотографы запечатлели звезду входящей в студию в Лос-Анджелесе в субботу днем, всего через несколько часов после дружеского ужина с экс-возлюбленным. Это был первый раз, когда 51-летнюю Лопес засняли после объявления о разрыве с Родригесом 15 апреля. На снимках Лопес предстала в белых спортивных штанах, ботинках и золотых солнцезащитных очках. Образ шикарно выглядевшей звезды дополнила ее излюбленная блестящая термокружка.

По данным издания, Лопес и Родригес вместе ужинали в пятницу вечером в отеле Bel-Air в Лос-Анджелесе. Здесь в 2017 году состоялось их первое свидание. Источник уточнил, что встреча была дружеской и между парой «все еще царили любовь и уважение». Затем Родригес направился в Майами, чтобы отпраздновать 13-летие своей дочери Эллы, а Лопес осталась в Лос-Анджелесе.

В апреле пара подтвердила, что их помолвка расторгнута. Это произошло спустя месяц после новостей о романе бейсболиста с другой девушкой. В заявлении о разрыве Лопес и Родригес подчеркнули, что они останутся друзьями.

Пара встречалась около четырех лет. Познакомил певицу с Родригесом ее бывший муж Марк Энтони. В 2019 году звезда объявила о помолвке с бейсболистом и начала масштабную подготовку к свадьбе. Из-за пандемии коронавируса торжество дважды переносили.