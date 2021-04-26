Участники заговора против Лукашенко признали вину на камеру в Белоруссии

Минск, 26 апреля. Участники готовившихся в Белоруссии покушения на президента Александра Лукашенко и госпереворота признали вину. Кадры с их признанием в воскресенье показал телеканал ОНТ.

«Признаю свою вину», — заявил лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев.

Также виновными себя признали Александр Федута и Юрий Зенкович.

Лукашенко 17 апреля сообщил о задержании подозреваемых в покушении на его детей, к чему причастны американские спецслужбы. По его словам, к предполагаемому преступлению в отношении его детей причастны спецслужбы США.

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в тот же день уточнил, что Зенкович и Федута задержаны в Москве. По данным ведомства, в спецоперации участвовали сотрудники Комитета государственной безопасности Республики Беларусь.