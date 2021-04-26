Кинокритик Разлогов назвал фильм «Земля кочевников» фаворитом «Оскара-2021»

Лос-Анджелес, 26 апреля. Кинокритик Кирилл Разлогов считает, что на церемонии вручения премии «Оскар» отдельного внимания заслуживает кинокартина «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао.

Специалист считает фильм фаворитом, но не исключает, что его «забаллотируют».

Разлогов также сравнил обязательные критерии, по которым картины отбирали на премию «Оскар» в этом году, с ситуацией в советском кинематографе. По словам критика, новые правила не представляют для искусства серьезной угрозы.

«Конъюнктура изменилась, особенно в Америке, где наступил новый этап политкорректности и стали давить на людей некими обязательными критериями, как в Советском Союзе в священное советское время. Но как в СССР выходили из положения, так и они там выкрутятся. Ничего особо драматичного не происходит», — заявил Разлогов в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Эксперт считает, что фильмы не становятся лучше или хуже от соблюдения критериев. Разлогов добавил, что гендерные, расовые и другие правила скорее повлияли на разнообразие картин, чем на их качество.

93-я церемония вручения премии «Оскар» состоится в ночь на 26 апреля: в этом году она пройдет офлайн. Изначально вручение кинопремии должно было пройти 28 февраля, однако из-за пандемии дату сместили на конец апреля.

В шорт-лист вошли две картины российских режиссеров: «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, как лучший иностранный художественный фильм, и «Гунда» Виктора Косаковского, претендовавший на звание лучшего документального фильма. Но обе картины в список номинантов не попали.