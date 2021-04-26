Индийские ученые объяснили скачок заболеваемости COVID-19 в стране

Дели, 26 апреля. Ответственность за резкий скачок числа заражений коронавирусом в Индии лежит на британском, южноафриканском и бразильском штаммах коронавируса.

Такое заявление сделал директор Национального центра по контролю заболеваний Суджит Сингх. Он подчеркнул, что в столице растет распространенность как британского штамма, так и B.1.617 — варианта с двойной мутацией.

«В Пенджабе мы обнаружили, что британский штамм был основным вариантом. В Махараштре вариант B.1.617 составляет более 50%», – объяснил эксперт.

Он добавил, что в целом распространенность штаммов остается не очень велика, несмотря на постоянный рост числа заразившихся в различных районах страны. Исследователи нашли британский штамм у 11% секвенированных образцов, которых было порядка 13 тысяч. А вариант B.1.617 лишь в 7% случаях. Мутация из ЮАР вообще обнаружена лишь в одном проценте случаев.

Недавно власти Венгрии оценили «Спутник V» как самую эффективную вакцину от коронавируса. По их данным, при использовании препарата отмечается в 20-32 раза меньше летальных случаев и в 2-6 раз меньше случаев заражения коронавирусом на 100 тыс. прививок, нежели после использования мРНК-вакцин.