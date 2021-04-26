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Кравчук анонсировал «историческое событие» на переговорах по Донбассу

Политика
Кравчук анонсировал «историческое событие» на переговорах по Донбассу
wikipedia.org  /  The Chancellery of the Senate of the Republic of Poland / CC BY-SA 3.0 pl

Киев, 26 апреля. Принятие дополнительных мер контроля за соблюдением режима тишины в Донбассе станет важным шагом для установления мира, заявил Леонид Кравчук.

Внеочередное заседание подгруппы в Трехсторонней контактной группы (ТКГ) состоялось 20 апреля. По итогам переговоров украинская сторона заявила о прогрессе в вопросе согласования дополнительных мер контроля за соблюдением режима тишины в Донбассе.

«На последнем заседании ТКГ наш документ, предложения ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей. — Прим. ФАН) и предложения России были взяты к обсуждению. И, как мне известно, украинский документ был принят за основу. Это впервые. И даже руководитель ТКГ, посол от ОБСЕ сказал, что это историческое событие», — заявил глава делегации Киева в контактной группе Кравчук в эфире телеканала «Дом».

Политик уточнил, что документ обсудят во вторник, 27 апреля, на переговорной площадке в Минске. Если члены рабочей группы его одобрят, на следующий день предложение примут. По словам Кравчука, это станет «важным шагом» для установления мира в Донбассе.

В минувшую пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила журналистам, что Киев продолжает перебрасывать вооружение и военную технику к линии соприкосновения в Донбассе. По ее словам, действия властей Украины ведут к дальнейшей эскалации конфликта, что вызывает обеспокоенность у российской стороны. В таких условиях, отметила Захарова, нельзя говорить о «шагах в сторону урегулирования» киевских властей.

украина донбасс кравчук
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