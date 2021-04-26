Глава МИД ФРГ предостерег от конфронтации с Россией

Берлин, 26 апреля. Глава МИД ФРГ Хайко Маас предостерег от конфронтации с Россией и заверил в стремлении Берлина к диалогу и добрососедским отношениям с Москвой.

«Мы хотим вести с Россией диалог и поддерживать добрососедские отношения», — заявил Маас в эфире телеканала Das Erste.

Министр отметил, что экономические санкции Евросоюза останутся в силе, пока «не будет найдено решение по Крыму и востоку Украины». Маас считает, что разрешить эти вопросы — «в интересах России».

Ранее премьер-министр немецкого региона Саксония Михаэль Кречмер заявил, что Россия и Евросоюз должны наладить отношения. Он призвал стороны объединиться, так как это два партнера, живущие на общем континенте.