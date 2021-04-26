Премьер-министр Индии заявил о «коронавирусном шторме» в стране

Нью-Дели, 26 апреля. Суточный прирост заразившихся коронавирусной инфекцией бьет в Индии рекорд четвертый день подряд. В стране за сутки выявили 349,6 тысячи заболевших, сообщил индийский Минздрав.

Показатель оказался максимальным с начала пандемии COVID-19 в стране. Индию потряс «коронавирусный шторм», заявил премьер-министр страны Нарендра Моди. Из-за резкого роста числа заразившихся глава правительства призвал граждан сохранять осторожность и пройти вакцинацию.

По оценкам СМИ каждые четыре минуты в Нью-Дели от коронавируса умирает человек. В целом по стране ежедневно регистрируют около двух тысяч смертей от COVID-19.

Ранее сообщалось, что медицинские учреждения Индии сталкиваются с нехваткой больничных коек для коронавирусных пациентов. За апрель число новых случаев заболевания выросло в восемь раз.