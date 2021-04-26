Эксперты оценили перспективы укрепления рубля до 60 за доллар

Москва, 26 апреля. Экономисты оценили вероятность укрепления российской валюты до 60 рублей за доллар в ближайшие месяцы и назвали факторы, которые будут влиять на ее курс.

Ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов отметил, что курс рубля зависит от многих факторов. По его мнению, говорить об устойчивой тенденции к росту российской валюты пока рано. Ожидать 60 рублей за доллар в пределах полугода не стоит, уточнил эксперт.

Проректор РАНХиГС, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин считает, что меняться цена на нефть будет «достаточно благоприятно» для страны, что поспособствует укреплению рубля, сообщает «Вечерняя Москва». Но многое зависит от того, начнется ли новая волна COVID-19, уточнил специалист.

«Мы живем в условиях страшной неопределенности. Увы, стабильности не хватает ни рынкам, ни отношениям. В условиях тотального недоверия сценарии могут быть разными, но нельзя считать, что мы живем в рамках пессимистичного прогноза», — цитирует Марголина vm.ru.

Экономист подчеркнул, что на данный момент особых рисков снижения обменного курса рубля или факторов, которые могли бы спровоцировать нестабильность российской валюты, он не видит. Марголин уверен, что российская валюта укрепится до 65-67 рублей за доллар «при соблюдении определенных условий».

Рубль смог укрепиться на текущей неделе торгов к доллару и евро. Аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова считает, что доллар будет двигаться в диапазоне 75,75-76,5 рубля. Евро, по мнению эксперта, сохраняет за собой рамки движения в пределах 91-93 рубля.