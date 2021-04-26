Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
26 апреля 01:22
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
01:15
Политика
Участники заговора против Лукашенко признали вину на камеру в Белоруссии
01:11
Общество
Кинокритик Разлогов назвал фильм «Земля кочевников» фаворитом «Оскара-2021»
01:04
Общество
Индийские ученые объяснили скачок заболеваемости COVID-19 в стране
01:00
Политика
Американская катастрофа: российский эксперт озвучил, чего боятся США
00:47
Политика
Кравчук анонсировал «историческое событие» на переговорах по Донбассу
00:46
Политика
Глава МИД ФРГ предостерег от конфронтации с Россией
00:12
Общество
Премьер-министр Индии заявил о «коронавирусном шторме» в стране
00:08
Экономика
Эксперты оценили перспективы укрепления рубля до 60 за доллар
00:00
Политика
Директор Центра изучения современного Афганистана не верит в полный вывод войск США
23:58
Шоу-бизнес
«Оскар-2021»: главные претенденты на победу
23:51
Происшествия
Ребенок погиб в массовом ДТП с тягачом в Ленинградской области
23:30
Происшествия
Mercedes влетел в подземный переход в Москве
23:30
Общество
«Оскар-2021»: фавориты премии, что смотреть в первую очередь, кто проведет церемонию
23:28
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова выбесила поклонников снимками «без макияжа»
23:10
Шоу-бизнес
Выступавший в костюме Неваляшки Стас Пьеха покинул шоу «Маска»
23:05
Происшествия
Полиция установила личности участников драки с участием актера Паля
23:00
Общество
Жириновскому 75! Как отметил свой юбилей самый эпатажный политик России
22:50
Шоу-бизнес
Стало известно, кто выступал в костюмах Крокодила Гены и Мишки на шоу «Маска»
22:39
Шоу-бизнес
Ольга Бузова после расставания с Давой исполнила «гимн для всех, кому разбили сердце»
22:30
Наука
NASA сообщило о третьих успешных испытаниях вертолета Ingenuity на Марсе
Все новости

Эксперты оценили перспективы укрепления рубля до 60 за доллар

Экономика
Эксперты оценили перспективы укрепления рубля до 60 за доллар
Федеральное агентство новостей

Москва, 26 апреля. Экономисты оценили вероятность укрепления российской валюты до 60 рублей за доллар в ближайшие месяцы и назвали факторы, которые будут влиять на ее курс.

Ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов отметил, что курс рубля зависит от многих факторов. По его мнению, говорить об устойчивой тенденции к росту российской валюты пока рано. Ожидать 60 рублей за доллар в пределах полугода не стоит, уточнил эксперт.

Проректор РАНХиГС, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин считает, что меняться цена на нефть будет «достаточно благоприятно» для страны, что поспособствует укреплению рубля, сообщает «Вечерняя Москва». Но многое зависит от того, начнется ли новая волна COVID-19, уточнил специалист.

«Мы живем в условиях страшной неопределенности. Увы, стабильности не хватает ни рынкам, ни отношениям. В условиях тотального недоверия сценарии могут быть разными, но нельзя считать, что мы живем в рамках пессимистичного прогноза», — цитирует Марголина vm.ru.

Экономист подчеркнул, что на данный момент особых рисков снижения обменного курса рубля или факторов, которые могли бы спровоцировать нестабильность российской валюты, он не видит. Марголин уверен, что российская валюта укрепится до 65-67 рублей за доллар «при соблюдении определенных условий».

Рубль смог укрепиться на текущей неделе торгов к доллару и евро. Аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова считает, что доллар будет двигаться в диапазоне 75,75-76,5 рубля. Евро, по мнению эксперта, сохраняет за собой рамки движения в пределах 91-93 рубля.

экономика доллар рубль
Комментировать
Самое популярное
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Политика 249980 23 апреля 2021
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Армия 164031 23 апреля 2021
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украина 110918 24 апреля 2021
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Сатановский поставил на место анекдотом пообещавшего уничтожить «СП-2» дипломата из США
Армия 70486 23 апреля 2021
Сатановский поставил на место анекдотом пообещавшего уничтожить «СП-2» дипломата из США
Японцы рассказали о шоковой реакции Си Цзиньпина на разговор Байдена и Путина
Политика 52880 23 апреля 2021
Японцы рассказали о шоковой реакции Си Цзиньпина на разговор Байдена и Путина
Все новости / Экономика / Эксперты оценили перспективы укрепления рубля до 60 за доллар
Рейтинг@Mail.ru