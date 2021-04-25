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«Оскар-2021»: главные претенденты на победу

  /   Обновлено: 26 апреля 2021 00:23
Шоу-бизнес
«Оскар-2021»: главные претенденты на победу
Global Look Press  /  Ringo Chiu

Лос-Анджелес, 25 апреля. В ночь на 26 апреля состоится 93-е вручение американской премии «Оскар». Эксперты издания New York Post озвучили прогноз: кто из номинантов уйдет с церемонии с заветной статуэткой. 

В России показ церемонии вручении «Оскара» начнется в 3:00 по московскому времени. В этом году шоу будет значительно отличаться от привычных из-за коронавирусных мер. Среди номинантов есть как общепризнанные фавориты, так и темные лошадки. NYP представил не только список возможных победителей, но и назвал картины, которые, по мнению экспертов, наиболее достойны стать лучшими.

Лучшая картина

Победит: «Кочевник».

Должен выиграть: «Манк».

Голливуд одержим созданием фильмов о себе, но немногие из них могут быть настолько волнующими и личными, как черно-белый фильм Дэвида Финчера «Манк», сценарий которого был написан его покойным отцом Джеком. 

Лучший актер

Выиграет: Чедвик Боузман, «Ма Рейни: Мать блюза».

Должен выиграть: Чедвик Боузман. 

Актер, прославившийся после роли в картине киновселенной Marvel «Черная Пантера», скончался в августе прошлого года от рака. Эксперты считают, что его последнее выступление стало «одним из самых запоминающихся», а «Оскар» станет «трогательной и заслуженной данью уважения». 

Лучшая актриса

Выиграет: Виола Дэвис, «Ма Рейни: Мать блюза». 

Должна выиграть: Ванесса Кирби, «Фрагменты женщины». 

«Нравится фильм или нет, но изображение Кирби женщины, чей ребенок умирает во время родов, было потрясающим», — пишет NYP, но признает, что американские киноакадемики, скорее всего, отдадут предпочтение чернокожей Дэвис. 

«Оскар-2021»: главные претенденты на победу
Global Look Press  / David Lee

Лучший актер второго плана

Победит: Дэниэл Калуя, «Иуда и черный мессия». 

Должен выиграть: Дэниэл Калуя.

Калуя во второй раз номинируется на Оскар после главной роли в фильме 2017 года «Убирайся». В картине «Иуда и черный мессия» он исполнил роль главы Black Panther Chicago Фреда Хэмптона.

Лучшая актриса второго плана

Победит: Юн Е-джон, «Минари».

Должна выиграть: Юн Е-джон.

Кинокритики уверены, что Юн Е-джон станет первой корейской актрисой, получившей «Оскар».

Лучший режиссер

Победит: Хлоя Чжао, «Земля кочевников».

Должен выиграть: Дэвид Финчер.

«Чжао проделала потрясающую работу в своем исследовании забытой американской касты, но ослепительное видение Финчера старого Голливуда было настоящим подвигом. Жаль, что воскресенье не станет его триумфом», — сокрушаются эксперты NYP.

«Оскар-2021»: главные претенденты на победу
wikipedia.org  / Raffi Asdourian / CC BY 2.0

Лучший анимационный фильм

Победит: «Душа».

Должен выиграть: «Душа».

Мультфильм «Душа» от анимационной студии Pixar уже получил награду в категории «Лучший анимационный фильм» в рамках премии Annie Awards. Критики уверены, что у него в гонке за «Оскар» нет конкурентов.

«Оскар-2021» должен был пройти 28 февраля, но коррективы внесла пандемия коронавируса. Церемония состоится одновременно в нескольких локациях. Ключевой площадкой является театр «Долби» и здание железнодорожного вокзала Union Station в Лос-Анджелесе, а все участники обязаны сдать как минимум три теста на COVID-19.

Третий год подряд вручение наград киноакадемии пройдет без ведущих. На сцену поднимутся не менее 15-ти знаменитостей, получивших «Оскар» в прошлом году. Среди них Брэд Питт, Лора Дерн, Хоакин Феникс, Рене Зеллвегер и Пон Джун-хо.

Оскар сша кино боузман
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