Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
26 апреля 01:21
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
01:15
Политика
Участники заговора против Лукашенко признали вину на камеру в Белоруссии
01:11
Общество
Кинокритик Разлогов назвал фильм «Земля кочевников» фаворитом «Оскара-2021»
01:04
Общество
Индийские ученые объяснили скачок заболеваемости COVID-19 в стране
01:00
Политика
Американская катастрофа: российский эксперт озвучил, чего боятся США
00:47
Политика
Кравчук анонсировал «историческое событие» на переговорах по Донбассу
00:46
Политика
Глава МИД ФРГ предостерег от конфронтации с Россией
00:12
Общество
Премьер-министр Индии заявил о «коронавирусном шторме» в стране
00:08
Экономика
Эксперты оценили перспективы укрепления рубля до 60 за доллар
00:00
Политика
Директор Центра изучения современного Афганистана не верит в полный вывод войск США
23:58
Шоу-бизнес
«Оскар-2021»: главные претенденты на победу
23:51
Происшествия
Ребенок погиб в массовом ДТП с тягачом в Ленинградской области
23:30
Происшествия
Mercedes влетел в подземный переход в Москве
23:30
Общество
«Оскар-2021»: фавориты премии, что смотреть в первую очередь, кто проведет церемонию
23:28
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова выбесила поклонников снимками «без макияжа»
23:10
Шоу-бизнес
Выступавший в костюме Неваляшки Стас Пьеха покинул шоу «Маска»
23:05
Происшествия
Полиция установила личности участников драки с участием актера Паля
23:00
Общество
Жириновскому 75! Как отметил свой юбилей самый эпатажный политик России
22:50
Шоу-бизнес
Стало известно, кто выступал в костюмах Крокодила Гены и Мишки на шоу «Маска»
22:39
Шоу-бизнес
Ольга Бузова после расставания с Давой исполнила «гимн для всех, кому разбили сердце»
22:30
Наука
NASA сообщило о третьих успешных испытаниях вертолета Ingenuity на Марсе
Все новости

Ребенок погиб в массовом ДТП с тягачом в Ленинградской области

Происшествия
Ребенок погиб в массовом ДТП с тягачом в Ленинградской области
pxhere.com

Кировск, 25 апреля. Страшная авария с участием легковушки, кроссовера и тягача произошла на трассе «Кола» в Ленинградской области.

Инцидент, как сообщили в региональном главке МВД, произошел в Кировском районе. По предварительным данным, водитель Nissan Qashqai в 19:00 по Москве на 80-м км трассы начал выполнять обгон справа. В результате автомобиль врезался в тягач Man с полуприцепом, который ехал в попутном направлении. После этого кроссовер вылетел на «встречку», где столкнулся с Chevrolet Lanos.

Итогом аварии стала гибель маленького ребенка, который находился в легковушке. Отмечается, что он был пристегнут в детском кресле на заднем сиденье. Пострадали и трое взрослых человек. В настоящее время они госпитализированы и находятся в среднем и тяжелом состоянии. Специалисты устанавливают все детали и обстоятельства происшествия.

Другая авария произошла в американской Джорджии. В результате ДТП с микроавтобусом погибли шесть человек. Еще несколько получили различные ранения.

дтп авария кола тягач погибший
Комментировать
Самое популярное
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Политика 249980 23 апреля 2021
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Армия 164031 23 апреля 2021
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украина 110918 24 апреля 2021
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Сатановский поставил на место анекдотом пообещавшего уничтожить «СП-2» дипломата из США
Армия 70486 23 апреля 2021
Сатановский поставил на место анекдотом пообещавшего уничтожить «СП-2» дипломата из США
Японцы рассказали о шоковой реакции Си Цзиньпина на разговор Байдена и Путина
Политика 52880 23 апреля 2021
Японцы рассказали о шоковой реакции Си Цзиньпина на разговор Байдена и Путина
Все новости / Происшествия / Ребенок погиб в массовом ДТП с тягачом в Ленинградской области
Рейтинг@Mail.ru