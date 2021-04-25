Ребенок погиб в массовом ДТП с тягачом в Ленинградской области

Кировск, 25 апреля. Страшная авария с участием легковушки, кроссовера и тягача произошла на трассе «Кола» в Ленинградской области.

Инцидент, как сообщили в региональном главке МВД, произошел в Кировском районе. По предварительным данным, водитель Nissan Qashqai в 19:00 по Москве на 80-м км трассы начал выполнять обгон справа. В результате автомобиль врезался в тягач Man с полуприцепом, который ехал в попутном направлении. После этого кроссовер вылетел на «встречку», где столкнулся с Chevrolet Lanos.

Итогом аварии стала гибель маленького ребенка, который находился в легковушке. Отмечается, что он был пристегнут в детском кресле на заднем сиденье. Пострадали и трое взрослых человек. В настоящее время они госпитализированы и находятся в среднем и тяжелом состоянии. Специалисты устанавливают все детали и обстоятельства происшествия.

Другая авария произошла в американской Джорджии. В результате ДТП с микроавтобусом погибли шесть человек. Еще несколько получили различные ранения.