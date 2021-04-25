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Модель Анастасия Решетова выбесила поклонников снимками «без макияжа»

Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова выбесила поклонников снимками «без макияжа»
instagram.com  /  @volkonskaya.reshetova

Москва, 25 апреля. Экс-возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова появилась в эфире шоу «Ты топ-модель» без косметики. Однако поклонники не поверили в ее натуральную красоту.

Модель, воспитывающая сына Тимати, недавно стала одной из ведущих шоу о топ-моделях. В очередном выпуске телепроекта участницы должны были предстать перед камерой с чистым лицом без макияжа. Так как Анастасия Решетова выступает в роли наставницы, ей также предстояло показать настоящую себя. Она выбрала обтягивающие джинсы, черную кофту и распустила волосы.

«Я редко снимаюсь без мейка, может в силу привычки, может потому что стесняюсь. Но мне кажется, что нам всем иногда полезно это делать, чтобы показать, что в наших несовершенствах и скрыта настоящая красота и уникальность. А еще это классное упражнение, которое помогает тренировать уверенность в себе», — написала она в своем Instagram-аккаунте.

Фолловеры по-настоящему разозлились, а также пришли к единогласному мнению, что Решетова схитрила и использовала фотошоп. На фотографиях видно, что девушки подчеркнуты скулы и гладкая кожа. В комментариях модель осудили за обман.

«Кто вас только моделью взял? Всегда одинаковое выражение лица», — спросила @alieva8816.

«Ты смеешься?! У тебя не только мейк, но и фейсапп здесь «Hollywood», — заметил пользователь @maxvebi.

«Зачем вы обманываете? Вы же с мэйком, по видео было видно контуринг носа и так далее. И плюс тут ретушь фото присутствует. Вы думаете что мы слепые?», — сделала замечание @dalida111296.

Накануне экс-возлюбленная рэпера Тимати иронично отреагировала на слухи о смене имени и веры. Подписчики уверены, что Анастасия Решетова приняла ислам из-за новых отношений.

тимати инстаграм решетова Ты топ-модель
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