Выступавший в костюме Неваляшки Стас Пьеха покинул шоу «Маска»

Москва, 25 апреля. Участник, выступавший в костюме Неваляшки на шоу «Маска», покинул проект канала НТВ после второго полуфинала. Члены жюри разгадали личность, скрывавшуюся под маской персонажа.

По традиции в финале выпуска выбывший участник снял маску и показал лицо зрителям и судьям. Неваляшкой оказался знаменитый певец Стас Пьеха.

«Я рад, что мы это делали так долго. Вам огромное спасибо! Вы мне такого наговорили. За 40 с лишним лет за такой короткий период так много слов хороших не говорили ни разу. Спасибо большое!» — сказал членам жюри исполнитель.

К покидающему шоу «Маска» Пьехе обратилась певица Валерия, занимающая судейское кресло. Исполнительница ранее подозревала, что внук Эдиты Пьехи выступает на проекте, но в костюме Крокодила.

«Мне казалось, что я тебя так хорошо знаю. Но оказывается, что даже я тебя не знаю», — отметила Валерия.

Зрители шоу «Маска» предсказывали, что во втором полуфинале из проекта уйдет именно Неваляшка. Некоторые поклонники, как и судьи, догадались, что в костюме находится Стас Пьеха. Второй кандидатурой, названной зрителями, стал юморист Юрий Гальцев, но этот вариант не подтвердился.