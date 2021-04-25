Полиция установила личности участников драки с участием актера Паля

Москва, 25 апреля. Актер Александр Паль задержан и доставлен в полицию,

Паль задержан и доставлен в ОВД Хамовники, о чем рассказал источник ФАН в правоохранительных органах. Спортсмен написал на него заявление. Вместе с ним задержан еще один подозреваемый. Полиция ищет третьего предположительного виновника драки – водителя актера.

Накануне стало известно, что актера задержали в Москве за избиение 25-летнего хоккеиста. По информации СМИ, пострадавшим оказался игрок молодежного состава ЦСКА. Он находится в больнице с травмами головы и челюсти.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Паль оказался злостным нарушителем закона. Мужчина постоянно оказывается втянутым в различные сомнительные, а иногда и откровенно криминальные истории.