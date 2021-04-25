Стало известно, кто выступал в костюмах Крокодила Гены и Мишки на шоу «Маска»

Москва, 25 апреля. Стали известны имена артистов, которые появились в качестве приглашенных участников на шоу «Маска». Эти знаменитости выступили в костюмах Крокодила Гены и Мишки.

Перед началом второго полуфинала на проекте остались всего пять основных участников: Крокодил, Заяц, Неваляшка, Змея и Лама. Выступления скрывающихся под костюмами знаменитостей дополнили номерами приглашенных звезд.

Крокодил Гена исполнил песню «До свидания, мама» группы «Моральный кодекс». После выступления персонажа судьи единогласно решили, что под маской скрывается певец Сергей Пенкин. Удивительно, но члены жюри безошибочно определили артиста.

«Я тебя поздравляю с прошедшим грандиозным юбилеем. Ты потрясающий певец, артист, у тебя невероятное чувство юмора. Ты уникальный! Таких, как ты, нет. Спасибо, что ты украсил наше шоу. Но я тебя узнал!» — обратился к исполнителю занимающий судейское кресло певец Филипп Киркоров.

Мишка вышла на сцену «Маски» с композицией «На стиле» группы «Время и стекло». Большинство судей проекта предположили, что в костюме выступала актриса Екатерина Варнава. Однако у шоумена Тимура Родригеса была другая версия — только он разгадал личность Мишки, заявив, что под маской актриса Эвелина Бледанс.

«Я с первого сезона тебя жду! Два года тебя жду! Спасибо, что ты хоть на один выпуск супергостем пришла, потому что твоя манкость и грация — это то, что всегда выдавало в тебе истинную девочку», — порадовался появлению артистки на шоу Родригес.

Одним из основных персонажей проекта, личность которого пока не рассекречена, остается Лама. Чтобы определить, кто выступает в костюме четвероногого животного, Киркоров устроил участнику проверку на полиграфе.