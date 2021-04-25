Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
25 апреля 23:51
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:30
Происшествия
Mercedes влетел в подземный переход в Москве
23:30
Общество
«Оскар-2021»: фавориты премии, что смотреть в первую очередь, кто проведет церемонию
23:28
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова выбесила поклонников снимками «без макияжа»
23:10
Шоу-бизнес
Выступавший в костюме Неваляшки Стас Пьеха покинул шоу «Маска»
23:05
Происшествия
Полиция установила личности участников драки с участием актера Паля
23:00
Общество
Жириновскому 75! Как отметил свой юбилей самый эпатажный политик России
22:50
Шоу-бизнес
Стало известно, кто выступал в костюмах Крокодила Гены и Мишки на шоу «Маска»
22:39
Шоу-бизнес
Ольга Бузова после расставания с Давой исполнила «гимн для всех, кому разбили сердце»
22:30
Наука
NASA сообщило о третьих успешных испытаниях вертолета Ingenuity на Марсе
22:14
Шоу-бизнес
Лена Летучая удивила поклонников честным фото в купальнике
22:02
Общество
Симферопольское водохранилище превратилось в сухое поле, загрязненное мусором
22:01
Происшествия
Милонов объяснил агрессивное поведение Паля его идейной близостью к Навальному
22:00
Экономика
Эксперты-экономисты высказались против проекта об упразднении потребительской корзины
21:55
Общество
Актер Александр Паль оказался злостным нарушителем закона
21:53
Технологии
Подразделение SRT займется электрификацией маслкаров Dodge и Chrysler
21:53
Происшествия
Был пьян: СК поделился шокирующими подробностями отравления детей в бассейне
21:45
Общество
Леся Рябцева прокомментировала ФАН историю с актером Палем и хоккеистом Антиповым
21:44
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева восхитила поклонников новым элегантным образом
21:30
Общество
Федоров объяснил, как Вторая мировая война должна быть описана в учебниках истории
21:19
Шоу-бизнес
После слухов о беременности Кафельникова показала фото с животом
Все новости

Ольга Бузова после расставания с Давой исполнила «гимн для всех, кому разбили сердце»

Шоу-бизнес
Ольга Бузова после расставания с Давой исполнила «гимн для всех, кому разбили сердце»
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 25 апреля. Экс-ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова вновь заставила поклонников обсуждать ее расставание с блогером Давой Манукяном после записи трека «Так сильно».

Певица презентовала очередную композицию об отношениях, записанную совместно с Анной Pokrov. Трек получил название «Так сильно», а в клипе засветился блогер Даня Милохин.

Песня рассказывает о несчастной любви. Лейтмотивом композиции проходит обращение «девочка, соберись», а в припеве повторяются слова: «Пускай не любит — у тебя все будет, главное — не влюбись так сильно». Тема о разбитом сердце стала беспроигрышным вариантом, особенно после событий, произошедших в конце января. Тогда празднование юбилея певицы окончилось грандиозным скандалом: она рассталась с Давой после года отношений. После этого Бузова обвинила экс-возлюбленного в насилии и издевательствах.

Говоря о новой песне в интервью изданию «СтарХит» певица уточнила, что эта композиция о том, что не стоит сдаваться и опускать руки в случае предательства близкого человека.

«Даже если вас предали, жизнь должна продолжаться. Нужно собраться, найти новую цель и идти к ней. Это песня — гимн для всех, кому разбили сердце, кому сейчас нужна помощь чтобы залечить раны», — сообщила она.

Текст песни она назвала лекарством, которое «излечивает от душевной и сердечной боли».

Ранее журналисты обратили внимание, что экс-ведущая «Дома-2» с каждым днем все больше становится похожа на бывшую приму Большого театра Анастасию Волочкову. СМИ нашли пять схожих черт между героинями различных скандалов: женщины любят демонстрировать роскошную жизнь, устраивать скандалы и отдыхать на Мальдивах. Кроме того, журналисты приметили их неудачи в личной жизни и возможные вредные привычки.

бузова дава pokrov
Комментировать
Самое популярное
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Политика 249980 23 апреля 2021
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Армия 164031 23 апреля 2021
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украина 110918 24 апреля 2021
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Сатановский поставил на место анекдотом пообещавшего уничтожить «СП-2» дипломата из США
Армия 70486 23 апреля 2021
Сатановский поставил на место анекдотом пообещавшего уничтожить «СП-2» дипломата из США
Японцы рассказали о шоковой реакции Си Цзиньпина на разговор Байдена и Путина
Политика 52880 23 апреля 2021
Японцы рассказали о шоковой реакции Си Цзиньпина на разговор Байдена и Путина
Все новости / Шоу-бизнес / Ольга Бузова после расставания с Давой исполнила «гимн для всех, кому разбили сердце»
Рейтинг@Mail.ru