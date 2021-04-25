Ольга Бузова после расставания с Давой исполнила «гимн для всех, кому разбили сердце»

Москва, 25 апреля. Экс-ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова вновь заставила поклонников обсуждать ее расставание с блогером Давой Манукяном после записи трека «Так сильно».

Певица презентовала очередную композицию об отношениях, записанную совместно с Анной Pokrov. Трек получил название «Так сильно», а в клипе засветился блогер Даня Милохин.

Песня рассказывает о несчастной любви. Лейтмотивом композиции проходит обращение «девочка, соберись», а в припеве повторяются слова: «Пускай не любит — у тебя все будет, главное — не влюбись так сильно». Тема о разбитом сердце стала беспроигрышным вариантом, особенно после событий, произошедших в конце января. Тогда празднование юбилея певицы окончилось грандиозным скандалом: она рассталась с Давой после года отношений. После этого Бузова обвинила экс-возлюбленного в насилии и издевательствах.

Говоря о новой песне в интервью изданию «СтарХит» певица уточнила, что эта композиция о том, что не стоит сдаваться и опускать руки в случае предательства близкого человека.

«Даже если вас предали, жизнь должна продолжаться. Нужно собраться, найти новую цель и идти к ней. Это песня — гимн для всех, кому разбили сердце, кому сейчас нужна помощь чтобы залечить раны», — сообщила она.

Текст песни она назвала лекарством, которое «излечивает от душевной и сердечной боли».

Ранее журналисты обратили внимание, что экс-ведущая «Дома-2» с каждым днем все больше становится похожа на бывшую приму Большого театра Анастасию Волочкову. СМИ нашли пять схожих черт между героинями различных скандалов: женщины любят демонстрировать роскошную жизнь, устраивать скандалы и отдыхать на Мальдивах. Кроме того, журналисты приметили их неудачи в личной жизни и возможные вредные привычки.