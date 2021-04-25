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NASA сообщило о третьих успешных испытаниях вертолета Ingenuity на Марсе

Наука
NASA сообщило о третьих успешных испытаниях вертолета Ingenuity на Марсе
facebook.com  /  NASA - National Aeronautics and Space Administration

Москва, 25 апреля. Беспилотный вертолет Ingenuity, прилетевший на Марс вместе с марсоходом Perseverance, совершил третий контролируемый полет на другой планете и пролетел порядка 50 м.

Дрон Ingenuity стал первым атмосферным летательным аппаратом в истории освоения космоса человеком. Во время третьего испытательного полета на Марсе он преодолел дистанцию около 50 метров на скорости 2 м/с. Высота полета составила пять метров, говорится в сообщении NASA, опубликованном в воскресенье.

Мини-вертолет передал на Землю новые черно-белые фотографии поверхности Красной планеты. Кроме этого, NASA опубликовало цветной снимок с марсохода Perseverance, на котором виден летящий Ingenuity.

Напомним, что первый полет Ingenuity состоялся в понедельник, сообщал RT. Он только взлетел на высоту около трех метров и сел обратно через 20 секунд. Полноценный полет по заданной траектории произошел позже. Для этого инженерам нужно было проверить все механизмы и системы управления.

космос марс nasa Perseverance
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