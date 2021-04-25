Лена Летучая удивила поклонников честным фото в купальнике

Москва, 25 апреля. Экс-ведущая шоу «Ревизорро» Елена Летучая вслед за своими звездными друзьями отправилась на Мальдивы, откуда дразнит поклонников снимками в купальниках.

За проведенные на островах дни 42-летняя телеведущая успела сменить несколько купальников, появляясь перед поклонниками на фотографиях в Instagram то в красном бикини, то в закрытом купальнике с анималистичным принтом без бретелек. На этот раз она опубликовала честное фото, на котором предстала с бокалом шампанского на берегу океана.

В подписи к публикации звезда сообщила, что сегодня у нее relax day и пошутила о своей прошлой работе, проведя «проверку» в отеле.

«Везде провела проверочку! Вилла шикарная, на острове 11 ресторанов, уже протестили на ланче — вкусно, очень красиво везде, планируем много активностей!» — рассказала теледива поклонникам.

Некоторые подписчики Летучей сочли кадр неудачным из-за позы и наряда, которые подчеркнули недостатки ее фигуры. Фанаты заметные «‎ушки» на бедрах телеведущей.

«Какая неказистая поза. Ты че?» — выразил свое недовольство пользователь под ником sergei_raizin.

Другие же наоборот отметили смелость Летучей, не скрывающую свою настоящую внешность за фильтрами соцсети.

«Купальник отлично смотрится на вашей красивой фигуре при таком пейзаже», — пишет reina12_7. «Не вилла шикарная, а вы шикарнейшая модель. Очень красивая», — добавила kochk3551.

Поздней осенью прошлого года Летучая перенесла COVID-19. Несмотря на выздоровление, последствия болезни еще долго давали о себе знать. Как признавалась знаменитость, она еще полгода «не могла нормально работать, нормально жить» из-за сильной усталости. От спорта пришлось отказаться совсем, поскольку она не могла набраться сил и сделать элементарные упражнения.