Подразделение SRT займется электрификацией маслкаров Dodge и Chrysler

Вашингтон, 25 апреля. Подразделение по выпуску «заряженных» моделей SRT предстоит перейти через реорганизацию и сделать упор на электрификацию, заявил глава марок Dodge и Chrysler Тим Кунискис.

По его словам, выпуск гибридов или электромобилей отличается от производства машин с двигателем внутреннего сгорания, поэтому «проверенная временем стратегия» SRT не будет актуальной. Тем не менее буквы SRT останутся на автомобилях Dodge, Ram и Jeep.

«С электрификацией будет очень сложно сделать версию SRT из-за ряда ограничений, связанных с аккумуляторной батареей и центром тяжести», — уточнил Кунискис .

Ранее сообщалось, что конструкторы автоконцерна Dodge создали противоугонную систему, которая не дает злоумышленнику умчаться на машине. Самые мощные модели компании Challenger и Charger после взлома будут ехать очень медленно.