Лариса Гузеева восхитила поклонников новым элегантным образом

Москва, 25 апреля. Российская телеведущая Лариса Гузеева привела в восторг фанатов новым образом. Главная сваха страны нарастила волосы и продемонстрировала преображение на своей странице в соцсети.

Фотографию кардинального преображения звезда программы «Давай поженимся» опубликовала на своей странице в Instagram. Новый образ привел аудиторию в восторг.

Элегантная и длинноволосая знаменитость позирует в белой кожаной куртке и джинсах темно-синего оттенка. Макияж выполнен в рокерском стиле: ярко подведенные черным карандашом глаза и блестки под бровями, которые подчеркнули голубой цвет глаз.

Часть волос собрана в пучок, остальные пряди распределены на лопатках и плечах. Пользователи подчеркнули молодежный стиль артистки и похвалили ее за эксперименты с внешностью в комментариях.

«Какая у нас все-таки артистка. Настоящая королева»; «Крутой образ. Wow!»; «Бомбическая»; «Бесподобная»; «Восхитительная», — отреагировали фанаты в Сети.

Пользователи отметили, что преображение позволило ей выглядеть моложе. В публикации Гузеева пожелала всем хорошего воскресенья и написала, что очень любит жизнь во всех проявлениях.

Слава к Гузеевой пришла после роли в мелодраматическом фильме режиссера Эльдара Рязанова «Жестокий романс». Ранее ФАН сообщал, что ведущая рейтингового шоу отказалась давать совет блогерам.