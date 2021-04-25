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Актер Александр Паль оказался злостным нарушителем закона

Общество
Актер Александр Паль оказался злостным нарушителем закона
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 25 апреля. Актер Александр Паль постоянно оказывается втянутым в различные сомнительные, а иногда и откровенно криминальные истории. В разных интервью он часто рассказывает про драки и различные разборки, смело высказывается об интимных темах, а также был задержан на мероприятии в поддержку блогера Алексея Навального. Помимо этих «заслуг» Паль еще и злостный нарушитель ПДД.

Как и его предшественнику — актеру с криминальными склонностями, но либеральными взглядами Михаилу Ефремову — Палю глубоко плевать на то, что он создает опасность для жизни окружающих. В 2015 году только за одну поездку Александр Паль умудрился нарушить скоростной режим, превысив его на 40 километров в час семь раз: пять раз в Нижегородской области и два — в Башкирии.

Человек постоянно вещает о западных ценностях и свободах, но только в США за такую езду он бы уже лишился прав. А вот в России он лишь отделался штрафами — пять раз по 500 рублей и два раза по 1000.

Напомним, сегодня стало известно, что предположительно 32-летний актер Александр Паль с двумя друзьями напал на бывшего хоккеиста молодежки ЦСКА Кевина Антипова. 25-летний спортсмен госпитализирован с тяжелыми травмами головы. Он написал заявление в полицию.

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