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После слухов о беременности Кафельникова показала фото с животом

Шоу-бизнес
После слухов о беременности Кафельникова показала фото с животом
instagram.com  /  @kafelnikova_a

Москва, 25 апреля. Дочь олимпийского чемпиона по теннису Евгения Кафельникова Алеся снова привлекла внимания прессы, показав кадр с округлившимся животом.

О романе модели Кафельниковой впервые заговорили осенью прошлого года. Ее избранником стал бывший возлюбленный актрисы Светланы Ходченковой предприниматель Георгий Петришин. Новые отношения улучшили состояние звезды, во всяком случае так пишут ее поклонники под постами в Instagram.

Совсем недавно фанаты заметили что стройная модель все чаще стала выходить в свет в объемной одежде, словно пытаясь скрыть изменения в фигуре. В комментариях тут же начали появляться предположения о беременности блогера. А совсем недавно Кафельников показала фото с благотворительного вечера в поддержку фонда «Обнаженные сердца», где она в желтом платье Mary Katranzou на некоторых фото поддерживала свой округлившийся живот.

«У вас будут невероятно красивые дети, Алеся. Вы с Георгием внешне так похожи»;

«Ждем официального разрешения поздравить с прибавлением», — написали радостные фанаты.

Однако модель до сих пор так и не ответила на слухи про беременность. Подписчики продолжают «атаковать» соцсети звезды, узнавая, можно ли поздравить ее со скорым пополнением. Те, кто уверен в интересном положении дочери звезды российского спорта, предполагают, что ребенок получит отличные гены и кукольную внешность.

беременность звезды кафельникова
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