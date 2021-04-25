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Экс-участники «Дома-2» Уманский и Паршина расстались через месяц после рождения ребенка

Шоу-бизнес
Экс-участники «Дома-2» Уманский и Паршина расстались через месяц после рождения ребенка
instagram.com  /  @nikita.umansky

Москва, 25 апреля. Бывший участник телепроекта «Дом-2» Никита Уманский сообщил на странице в Instagram о расставании с Анастасией Паршиной. Пара разошлась спустя месяц после рождения первенца.

Ребенок у влюбленных родился в середине марта. Однако появление на свет сына Адриана не спасло отношения бывших звезд скандального проекта. Как признался Уманский, решение о расставании было обоюдным. Всему виной — их тяжелые характеры. Разорвать токсичные отношения, как их окрестил экс-супруг Паршиной, было единственно правильным выбором.

«Никто никого не бросил и не выгнал. Мы поговорили и пришли к выводу, что это единственно верное решение сейчас. Наши отношения всегда были сложными, даже токсичными. У нас обоих тяжелые характеры, и мы правда старались это перебороть и быть вместе, но не вышло — не сошлись характерами, как бы банально это сейчас ни звучало», — отметил Уманский в публикации.

После расставания маленький Адриан останется жить с матерью, а отец будет принимать участие в воспитании сына в основном с финансовой стороны. Экс-участник «Дома-2» добавил, что всегда будет благодарен Паршиной за сына.

Телепроект «Дом-2» перебрался с ТНТ на «Ю». Резидент Comedy Club Павел Воля объяснил, с чем связана отмена показа шоу на телеканале ТНТ. По его словам, созданная вакцина от коронавируса всех исцелила, поэтому программу перестали смотреть.

дом-2 паршина уманский
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