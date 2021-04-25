Лариса Гузеева отказалась снимать TikTok-видео вместе с дочерью

Москва, 25 апреля. Актриса, ведущая шоу «Давай поженимся!» и «ТикТок талант» объяснила журналистам свое нежелание вести аккаунт в соцсети TikTok.

Дочь Ларисы Гузеевой — Ольга Бухарова — увлекается beauty-сферой, в частности, нанесением макияжа. Мама с дочерью также любят вместе готовить. Корреспонденты Teleprogramma.pro поинтересовались у ведущей, не хотела бы она вплотную заняться развитием своего TikTok-аккаунта, куда бы могла выкладывать кулинарные ролики или уроки макияжа, снятые совместно с дочерью. На это артистка ответила отрицательно, объяснив, что она слишком быстро перегорает и бросает начатое.

«Я не могу долго заниматься чем-то одним. Мне становится скучно и неинтересно. Но идея такая была. Чтобы что-то получилось, должна быть система. Нужно долго снимать, ездить в TikTok-дома, монтировать. А я не вижу цели, ради чего этого делать», — рассказала Гузеева.

Та же самая черта характера прослеживается и у ее дочери, добавила актриса. Из-за этого девушка не ведет каналы, хотя и увлекается макияжем.

Ранее Лариса Гузеева столкнулась мнениями с TikTok-блогером Валей Карнавал в рамках шоу «ТикТок талант». Актрисе не понравилось выступление участника, который играл на инструменте из канализационных труб, тогда как девушка положительно оценила этот перформанс.