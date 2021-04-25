США задерживают поставки антиретровирусных препаратов для больных ВИЧ в Кении

Кения страдает от нехватки антиретровирусных препаратов (АРТ) и эпидемии ВИЧ, а носителям этой инфекции грозит большая опасность.

Ранее США направляли партию АРТ в Кению на регулярной основе. Однако сейчас произошла задержка с выпуском и последующей отправкой медикаментов.

Согласно заявлению американской стороны, лекарства перестали поставлять в страну по причине введения нового налога на «пожертвования». Размер пошлины оценивается в 847 902 долларов. В связи с этим Агентство США по оказанию помощи больным ВИЧ заявило о коррупции в правительстве Кении и лишило африканскую страну доверительного статуса.

Представители местных властей в ответ на отказ Штатов обеспечивать государство необходимыми препаратами инициировали благотворительную кампанию по распространению лекарств для ВИЧ больных в 31 из 47 округов.

«Мы обещаем, что ни один пациент не останется без таблеток. У нас есть достаточные запасы», — уточнил менеджер по работе с клиентами Кенийского управления по поставкам медицинских товаров Джеффри Мвагви.

В заключение он добавил, что запасов Кении хватит на два месяца.

Помимо эпидемии ВИЧ, местные врачи сообщили о резком ухудшении ситуации с короновирусом. Президент республики Ухуру Кеньятта запретил любые дальние поездки для жителей пяти округов: Найроби, Каджиадо, Киамбу, Мачакос и Накуру. Все специальные пропуска для путешествий по государству отменены.