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Милонов объяснил агрессивное поведение Паля его идейной близостью к Навальному

Происшествия
Милонов объяснил агрессивное поведение Паля его идейной близостью к Навальному
Федеральное агентство новостей  / 

Если человек публично поддерживает осужденного за мошенничество блогера Алексея Навального, это можно объяснить лишь наличием девиантного мышления и склонностью к политическим и социальным извращениям. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Вечером пятницы, 23 апреля, был сильно избит тремя неизвестными хоккеист молодежной лиги Кевин Антипов. В одном из преступников спортсмен опознал актера Александра Паля (известного своими либеральными взглядами и публичной поддержкой Алексея Навального), который, со слов потерпевшего, был пьян или даже находился под запрещенными препаратами, поскольку вел себя крайне неадекватно. В результате нападения у спортсмена оказались проломлены скулы и выбита глазная кость. Он написал заявление в полицию.

Милонов отметил, что между взглядами оппозиционного актера и его преступным поведением (если он действительно был участником избиения Антипова) существует прямая связь.

«Сторонники Навального проникаются его идеями по причине собственного девиантного поведения, — поделился мнением Милонов. — Человек с нормальными умственными способностями не будет поддерживать этого блогера и, скорее всего, вообще никогда не станет либералом. Паль, как и многие его «соратники по борьбе», явно обладает тоталитарным мышлением, которое не допускает иного мнения, кроме его собственного. Отсюда и неадекватная агрессивность по отношению к окружающим».

Депутат убежден, что Паль поддерживает Навального не просто так: осужденный блогер также не раз демонстрировал полное отсутствие морали и проявляет нетерпимость ко всем, кто хоть в чем-то с ним не согласен.

«Сегодня эти трое избили одного парня превосходящим числом, просто потому что могут, — сказал парламентарий. — Представьте, что случится, если завтра такие же люди придут к власти! Такое гестапо здесь устроят, мама не горюй! На этом не остановятся — Навальный еще и печи газовые возродит, чтобы было куда противников своих девать. А их у него будет много — почти вся страна!»

Собеседник ФАН заявил, что первым указом блогера, если тот придет к власти в России, будет указ о восстановлении концлагерей.

Милонов объяснил агрессивное поведение Паля его идейной близостью к Навальному
ТАСС  / Шамуков Руслан

Что же касается Александра Паля, то в случае, если следствие докажет, что хоккеиста избивал действительно он, его карьера актера, по мнению Милонова, должна быть похоронена.

«В Америке даже за недоказанные обвинения в сексуальных домогательствах человека стирают даже с уже полностью отснятых кинолент! — напомнил парламентарий. — А у нас подобного рода негодяи могут продолжать получать огромные средства из государственной казны за свою игру. Я считаю, что Палю не место ни на театральных подмостках, ни на телеэкране, а те, кто будут платить ему деньги или каким-то образом снимать, должны считаться в обществе за людей, которые таким образом выразят поддержку его негодяйскому поведению».

По мнению депутата, немаловажным фактом является и то, что Паль, по всей видимости, действительно наркоман — по крайней мере, это объясняет, почему он с такой легкостью мог броситься избивать человека.

«Человек, практикующий употребление запрещенных веществ, как правило, ведет себя агрессивно, — заметил собеседник ФАН. — Так что неудивительно, что среди сторонников Навального так много наркоманов — они, можно сказать, составляют костяк его актива, так называемых «боевых отрядов». Хочу напомнить, что самый яркий из апологетов блогера в петербургском парламенте Максим Резник также является практикующим нариком — курильщиком марихуаны».

россия милонов актер навальный драка происшествие преступление конфликт спортсмен
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