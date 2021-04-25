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Ростех сообщил о разработке нового робототехнического комплекса

  /   Обновлено: 25 апреля 2021 21:59
Армия
Ростех сообщил о разработке нового робототехнического комплекса
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Москва, 25 апреля. В России полным ходом идет разработка наземного робототехнического комплекса «Удар», сообщил индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

Созданием «Удара» занимается Всероссийский научно-исследовательский институт «Сигнал», также в разработке задействованы научно-технические центры «Импульс-2» и «РОКАД», ЦАПК, КБ «Кунцево» и ГНИИЦ РТ. Как сообщили разработчики, уже создан действующий прототип, который проходит комплекс испытаний.

Боевой робот создается на базе платформы БМП-3, разработанной еще в советские годы. Она обеспечивает максимальную скорость на дорогах с твердым покрытием до 70 км/ч. В качестве оружия «Удар» использует необитаемый боевой модуль «Бумеранг-БМ», в составе которого находится 30-мм пушка 2А42 с дальностью стрельбы до 4000 метров, а также спаренный модернизированный танковый пулемет ПКТМ.

Управляться комплекс будет дистанционно благодаря установленным на борту набором видеокамер с круговым обзором, а также системами дистанционного и автоматического управления, средствами связи и исполнительными механизмами для взаимодействия с органами управления.

Ранее в США заявили о готовности российского робота-танка «Уран-9» к войне.

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