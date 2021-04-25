Правительство Малави отказалось использовать просроченные вакцины AstraZeneca

Лилонгве, 25 апреля. Правительство Малави утилизирует тысячи доз вакцины AstraZeneca с истекшим сроком годности.

Ранее представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Африканского центра по контролю за заболеваниями заверили, что препарат пригоден для эксплуатации, и призвали не уничтожать его. Однако, согласно заявлению официальных властей, Министерство здравоохранения африканской страны уже списало 16 440 доз AstraZeneca.

«У каждого изготовленного медикамента есть срок годности, по истечении которого его нельзя использовать», — объяснил доктор Чарльз Мвансамбо, пресс-секретарь по вопросам здравоохранения Малави.

Специалист подчеркнул, что распространение и использование испортившегося препарата невозможно. И добавил, что правительство публично объявит о дате его полной утилизации.

Поставки AstraZeneca в Малави происходят в рамках проекта Африканского союза, согласно которому Министерство здравоохранения страны получит 102 000 доз лекарства.

Ранее стало известно, что власти ЮАР вернули производителю полученные партии вакцины AstraZeneca из-за неэффективности медикамента против южноафриканского штамма коронавируса.