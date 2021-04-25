Сбежавший из клиники Илья Милохин признался, что не может побороть зависимость

Москва, 25 апреля. Старший брат популярного TikTok-блогера Дани Милохина Илья сбежал из наркологической клиники и признался, что не может справиться с опасной зависимостью.

Илья Милохин, который по примеру брата снимает ролики для TikTok, провел в медицинском учреждении несколько дней. Однако блогер внезапно сообщил в Instagram Stories, что покинул клинику.

«К сожалению, я не смог вылечиться. Я решил покинуть больницу. Простите все, кто в меня верил и кого я подвел. Мне сложно бороться с зависимостью», — написал молодой человек.

Милохин-старший попросил не переводить ему деньги, даже если он будет просить в долг. Блогер сразу предупредил, что полученные средства он не вернет обратно.

«Хоть так сможете помочь мне побороть свою зависимость», — заключил брат Дани Милохина.

Илья Милохин является членом TikTok-дома светской львицы Марии Погребняк. Именно она настояла, чтобы блогер обратился в наркологическую клинику. Погребняк говорила, что больше не хочет работать с молодым человеком, поскольку он не выполняет обязательства.

«Недавно он сорвал концерт у группы и не вышел на сцену. Уехал. Оказалось, что вновь начал употреблять запрещенные вещества», — рассказывала хозяйка TikTok-дома.

Илья и Даня Милохины росли в детском доме. Этот факт стал поводом для шуток в недавнем выпуске YouTube-шоу «Что было дальше?», на которое пришел Даня Милохин. Комики публично унизили юного блогера.