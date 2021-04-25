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Строительство транспортного коридора из Чада в Конго через ЦАР начнется до конца года

Весь мир
Строительство транспортного коридора из Чада в Конго через ЦАР начнется до конца года
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 25 апреля. Реализация дорожного коридора, который соединит Центральноафриканскую Республику, Чад и Конго, начнется уже в этом году. Такое решение принял Руководящий комитет Программы экономических и финансовых реформ Центральноафриканского экономического и валютного сообщества (PREF-CEMAC) на очередном заседании.

Тендерная документация проекта уже подготовлена. Проведены технические, экономические, социальные и экологические исследования.

Транспортный коридор общей протяженностью почти 3300 километров планируется строить в два этапа. Первый, на который выделят чуть больше миллиарда долларов США, предусматривает укладку около 312 километров дорог в ЦАР, 118 км — в Чаде и 289 км — в Конго.

Также вопросы развития транспортной сети в Центральноафриканской Республике обсуждались во время визита министра по координации основных работ и стратегических инвестиций Паскаля Бида в Москву.

Во время встречи с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным представитель ЦАР обсудил вопрос прокладки железнодорожных путей на маршрутах Ниала — Банги и Банги — Криби. Также разговор коснулся предстоящей модернизации международного аэропорта Мпоко в столице африканского государства.

После разгрома бандформирований власти ЦАР получили возможность вплотную заняться восстановлением национальной экономики. Развитие транспортной инфраструктуры является важной составляющей этого процесса.

африка цар
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