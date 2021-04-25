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Ветеран США выразил надежду, что никто не посмеет переписать историю войны

  /   Обновлено: 25 апреля 2021 20:58
Политика
Ветеран США выразил надежду, что никто не посмеет переписать историю войны
TACC  /  Jens Meyer

Вашингтон, 25 апреля. Ветеран США, участник встречи на Эльбе Фрэнк Кон надеется, что история Второй мировой войны не подлежит переписыванию.

После церемонии возложения венков к памятной плите «Дух Эльбы» на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном Кон напомнил, что Америка и СССР были союзниками.

«Это константа. Вы победили на Востоке, была победа с западной стороны. Мы встретились на Эльбе и пожали друг другу руки. Более того, мы обнимались», — цитирует ветерана ТАСС.

По словам Фрэнка Кона, русские хотели угостить его водкой, хотя ему тогда было всего 19 лет, и он не пробовал ничего такого. По-русски он знал лишь одно слово — «товарищ», рассказывает ветеран. Общаться было нелегко, так как американцы не знали русского языка, а русские — английского. Особенно тяжело было, когда он с командиром пытался связаться с советскими военными, чтобы передать секретные данные с карты, где были отмечены оккупационные зоны, вспоминает Кон.

Ранее сообщалось, что солдаты ремонтно-восстановительного батальона готовят боевую технику к участию в параде, который пройдет в городе-герое Мурманске 9 мая.

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