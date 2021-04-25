Ветеран США выразил надежду, что никто не посмеет переписать историю войны

Вашингтон, 25 апреля. Ветеран США, участник встречи на Эльбе Фрэнк Кон надеется, что история Второй мировой войны не подлежит переписыванию.

После церемонии возложения венков к памятной плите «Дух Эльбы» на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном Кон напомнил, что Америка и СССР были союзниками.

«Это константа. Вы победили на Востоке, была победа с западной стороны. Мы встретились на Эльбе и пожали друг другу руки. Более того, мы обнимались», — цитирует ветерана ТАСС.

По словам Фрэнка Кона, русские хотели угостить его водкой, хотя ему тогда было всего 19 лет, и он не пробовал ничего такого. По-русски он знал лишь одно слово — «товарищ», рассказывает ветеран. Общаться было нелегко, так как американцы не знали русского языка, а русские — английского. Особенно тяжело было, когда он с командиром пытался связаться с советскими военными, чтобы передать секретные данные с карты, где были отмечены оккупационные зоны, вспоминает Кон.

Ранее сообщалось, что солдаты ремонтно-восстановительного батальона готовят боевую технику к участию в параде, который пройдет в городе-герое Мурманске 9 мая.