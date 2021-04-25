Артиллеристы продемонстрировали, как ведется стрельба из РСЗО «Торнадо-Г» в Саратове

Саратов, 25 апреля. Военнослужащие саратовского 631-го учебного центра боевого применения артиллерии РФ продемонстрировали, как ведется стрельба из РСЗО «Торнадо-Г» без ручной наводки.

Наводка осуществлялась только через введение координат и взаимодействие с машиной управления. Теперь артиллеристам достаточно отправить координаты цели, а затем указать число ракет, которые планируется запустить. После нажатия кнопки «Пуск» происходит залп по заданному сектору.

«Торнадо-Г» была принята на вооружение российских войск в 2014 году. Она сменила классический «Град». В пакет направляющих боевой машины входят 40 пусковых труб калибром 122-миллиметра. Это позволяет РСЗО быть более универсальным, так как есть возможность использовать реактивные снаряды как «Торнадо-Г», так и системы «Град».

Ранее сообщалось, что Россия приступила к разработке переносного ПЗРК «Метка» и модификации РСЗО «Торнадо-Г» на шасси тягача семейства ДТ.