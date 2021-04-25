Россия возобновила авиасообщение с Эстонией

Москва, 25 апреля. Авиасообщение между Россией и Эстонией вновь возобновилось с 25 апреля. Первый почти за 1,5 года рейс отправился по маршруту Москва — Таллин в воскресенье.

Российская авиакомпания «Аэрофлот» начала осуществлять полеты в эстонскую столицу. Первый самолет уже прибыл из Москвы в Эстонию, рассказали в пресс-службе Таллинского аэропорта.

Обратно из Таллина в российскую столицу борт отправится в 20:40 по московскому времени. По словам представителей Таллинского аэропорта, пока авиарейсы планируется производить раз в неделю по воскресеньям.

Однако в Эстонии продолжают действовать строгие ограничения, введенные на фоне эпидемиологической ситуации. Ввиду пандемии коронавируса, свободный въезд в страну из России пока остается недоступным.

Ранее восстановилось авиасообщение между Москвой и Токио. Регулярные рейсы запустила японская авиакомпания Japan Airlines.