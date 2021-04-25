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Стало известно, кто чаще всего заказывает доставку на дом в России

Экономика
Стало известно, кто чаще всего заказывает доставку на дом в России
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 25 апреля. Банк «Русский стандарт» опубликовал информацию о том, кто пользуется услугой доставки товаров на дом чаще, мужчины или женщины.

Согласно статистике кредитной организации «Русский стандарт», женщины в России стали чаще оформлять заказы доставки товаров на дом, чем мужчины. В I квартале текущего года средний чек одной доставки у жительниц России поднялся на 22%. Об этом сообщает ТАСС.

Средняя стоимость «женской» доставки достигла за первые месяцы года 5601 рубля, а мужчины стали покупать товары с доставкой на сумму на 14% меньше, она снизилась до 4821 рубля.

«Женщины стали активнее заказывать доставку товаров — на них пришелся 51% всех операций в первом квартале 2021 года, а на мужчин — 49%. При этом в аналогичном периоде прошлого года эти позиции были прямо противоположными», — указывают авторы исследования.

Примечательно, что наибольшие суммы в чеках зафиксированы у жителей страны в возрасте от 31 года до 40 лет. Средняя стоимость их доставки составила 5860 рублей. Меньше всего в России платят за доставку молодые люди в возрасте от 21 года до 30 лет — примерно 4137 рублей.

Недавно компания «Яндекс» обновила сервис доставки еды за счет использования робота-курьера в качестве доставщика на территории московских Хамовников.

женщины мужчины русский стандарт доставка на дом
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