Медсестра вколола пациентам физраствор вместо вакцины от COVID-19 в Германии

Берлин, 25 апреля. Немецкая медсестра подменила вакцину от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech физраствором, затем сделала уколы шести пациентам.

Подмена вакцины произошла в районе Фрисландия. По предварительной информации, сотрудница Германского общества Красного Креста случайно разбила ампулу с вакциной, поэтому подменила ее физраствором, чтобы скрыть произошедшее.

Через три дня медсестра сама созналась коллеге, которая рассказала обо всем начальству. Местные власти отмечают, что угрозы здоровью шести человек, которым сделали уколы, нет.

Недавно в Китае появилась новая вакцина от коронавируса в виде назального спрея. Препарат станет доступен до потребителей лишь спустя два-три года. Сейчас лекарство находится на первой стадии клинических испытаний.