Жители Индии вынуждены сжигать тела умерших от COVID-19 посреди улиц

Нью-Дели, 25 апреля. Четвертые сутки подряд в Индии фиксируется антирекорд по количеству новых случаев COVID-19. За последние 24 часа заболевание выявили у 349 тыс. граждан.

Медицинские учреждения Индии сталкиваются с тем, что под коронавирусных пациентов не хватает больничных коек. За апрель число новых случаев заражения нашумевшим заболеванием выросло в восемь раз.

Граждане Индии вынуждены сжигать инфицированные тела умерших прямо на парковках. Смертность от коронавируса среди населения страны увеличилась в 10 раз.

Швейцарские врачи зафиксировали заражение индийским штаммом коронавируса среди населения страны. Как сообщалось ранее, соответствующие данные озвучили в Федеральном офисе общественного здравоохранения Швейцарской Конфедерации.