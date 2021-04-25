Юристы рассказали, чем грозит виновнику избиение хоккеиста Кевина Антипова

Избитый в потасовке в Москве экс-хоккеист молодежного состава ЦСКА Кевин Антипов опознал в одном из нападавших известного актера Александра Паля. У потерпевшего диагностированы тяжелые травмы головы и челюсти, сейчас он в больнице. По его словам, артист был пьян или даже находился под действием наркотиков, так как вел себя неадекватно.

Пока подробности инцидента выясняются, ФАН узнал у юристов о том, чем может грозить такая потасовка возможному виновнику.

«С этим надо разбираться, тут вопрос сложный. Если у него перелом нижней челюсти, то это вред здоровью средней тяжести, не так страшно. А вот что с головой, надо знать: перелом основания черепа, трещина или сотрясение тяжелой степени», — говорит Леонид Куров, адвокат по уголовным делам.

Он утверждает, что если здоровью молодого человека нанесен тяжкий вред, то обвиняемого должны арестовать и посадить в тюрьму.

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Доцент Северо-Западного института управления РАНХиГС, кандидат юридических наук Сергей Андрейцо уточняет, что исход ситуации зависит от того, какое количество дней проведет потерпевший в больнице.

«Либо это побои, либо легкий или средней степени вред здоровью. Но в любом случае по совокупности может быть несколько статей, и добавится дополнительно хулиганство», — отметил эксперт.

За нанесение побоев в России могут наложить административный штраф, арестовать на срок от 10 до 15 суток или принудить к обязательным работам. Если же действия попадают под Уголовный кодекс, то мера наказания может возрасти до ограничения свободы сроком до двух лет.

Причинение легкого вреда здоровью имеет схожие последствия, когда как увечья средней тяжести могут повлечь за собой тюремное заключение от трех до пяти лет.