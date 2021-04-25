Певица Валерия готова к рождению второго внука

Москва, 25 апреля. Знаменитая певица Валерия готова в скором времени снова стать бабушкой. Исполнительница не исключает, что ее сын Арсений Шульгин и его жена Лиана решатся на второго ребенка.

Младший сын Валерии от продюсера Александра Шульгина осчастливил звездную мать совсем недавно. В первый день 2021 года супруга молодого человека родила девочку, которой дали необычное имя Селин (скрещение имен Арсений и Лиана).

Исполнительница души не чает в маленькой внучке и старается проводить с девочкой все свободное время. Валерия рассказывала, что поет для малышки песни, и Селин реагирует на высокие и длинные ноты.

По мнению певицы, внучка похожа на нее и на своего отца. Исполнительница видит в девочке и черты своей невестки, но не такие выраженные. В любом случае, Валерия считает Селин очень красивой.

Знаменитость уже мечтает о втором внуке, пишет «Собеседник». Певица уверена, что Шульгин-младший и его супруга не остановятся на одном ребенке.

Сын Валерии делится с поклонниками снимками маленькой Селин в соцсетях, но не демонстрирует лицо девочки. Однако ранее Шульгин снимал природу, а лицо малышки, спящей в коляске, случайно оказалось в кадре.