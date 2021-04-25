Литвинова объяснила появление родной дочери в собственных фильмах

Москва, 25 апреля. Актриса и режиссер Рената Литвинова назвала свою родную дочь героем за бесплатные съемки в ее кинолентах.

Журналисты передачи «Ты не поверишь» на НТВ пообщались с актрисой Литвиновой и ее дочерью Ульяной Добровской. Артистка объяснила, почему решила взять на съемки дочь и как к этому отнеслась съемочная команда.

«Это съемочная группа так хотела. Я на самом деле не стремилась ее выпячивать. У нас приветствуется бесплатный труд, поэтому мы всегда привлекаем родственников. Она была как настоящий герой и справилась с ролью», — объяснила режиссер такое решение.

Дочь Литвиновой от бизнесмена Леонида Добровского рада быть участницей проектов матери. Она поддерживает с родительницей хорошие отношения и рассказывает обо всех своих случаях из жизни. Недавно девушка приняла участие в откровенной фотосессии и сразу же призналась в этом маме. Добровская уверена, что Литвинова никогда не будет ее ругать и всегда поддержит добрым словом, а если нужно — посоветует решение.

Сама Литвинова часто берет вдохновение во снах. Об этом она делилась с подписчиками в Instagram, сообщив им, что ее сновидения бывают как сюжет настоящего захватывающего кино.