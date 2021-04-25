Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
25 апреля 22:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:14
Шоу-бизнес
Лена Летучая удивила поклонников честным фото в купальнике
22:02
Общество
Симферопольское водохранилище превратилось в сухое поле, загрязненное мусором
22:01
Происшествия
Милонов объяснил агрессивное поведение Паля его идейной близостью к Навальному
22:00
Экономика
Эксперты-экономисты высказались против проекта об упразднении потребительской корзины
21:55
Общество
Актер Александр Паль оказался злостным нарушителем закона
21:53
Технологии
Подразделение SRT займется электрификацией маслкаров Dodge и Chrysler
21:53
Происшествия
Был пьян: СК поделился шокирующими подробностями отравления детей в бассейне
21:45
Общество
Леся Рябцева прокомментировала ФАН историю с актером Палем и хоккеистом Антиповым
21:44
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева восхитила поклонников новым элегантным образом
21:30
Общество
Федоров объяснил, как Вторая мировая война должна быть описана в учебниках истории
21:19
Шоу-бизнес
После слухов о беременности Кафельникова показала фото с животом
21:16
Шоу-бизнес
Экс-участники «Дома-2» Уманский и Паршина расстались через месяц после рождения ребенка
21:15
Происшествия
Юристы рассказали, чем грозит виновнику избиение хоккеиста Кевина Антипова
21:14
Весь мир
США задерживают поставки антиретровирусных препаратов для больных ВИЧ в Кении
21:14
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева отказалась снимать TikTok-видео вместе с дочерью
21:10
Весь мир
Правительство Малави отказалось использовать просроченные вакцины AstraZeneca
21:06
Армия
Ростех сообщил о разработке нового робототехнического комплекса
21:05
Весь мир
Строительство транспортного коридора из Чада в Конго через ЦАР начнется до конца года
21:03
Шоу-бизнес
Сбежавший из клиники Илья Милохин признался, что не может побороть зависимость
21:00
Политика
Дома, десятки квартир и элитные авто: депутаты Госсовета Крыма раскрыли свои доходы
Все новости

Литвинова объяснила появление родной дочери в собственных фильмах

Шоу-бизнес
Литвинова объяснила появление родной дочери в собственных фильмах
Агентство городских новостей Москва

Москва, 25 апреля. Актриса и режиссер Рената Литвинова назвала свою родную дочь героем за бесплатные съемки в ее кинолентах.

Журналисты передачи «Ты не поверишь» на НТВ пообщались с актрисой Литвиновой и ее дочерью Ульяной Добровской. Артистка объяснила, почему решила взять на съемки дочь и как к этому отнеслась съемочная команда.

«Это съемочная группа так хотела. Я на самом деле не стремилась ее выпячивать. У нас приветствуется бесплатный труд, поэтому мы всегда привлекаем родственников. Она была как настоящий герой и справилась с ролью», — объяснила режиссер такое решение.

Дочь Литвиновой от бизнесмена Леонида Добровского рада быть участницей проектов матери. Она поддерживает с родительницей хорошие отношения и рассказывает обо всех своих случаях из жизни. Недавно девушка приняла участие в откровенной фотосессии и сразу же призналась в этом маме. Добровская уверена, что Литвинова никогда не будет ее ругать и всегда поддержит добрым словом, а если нужно — посоветует решение.

Сама Литвинова часто берет вдохновение во снах. Об этом она делилась с подписчиками в Instagram, сообщив им, что ее сновидения бывают как сюжет настоящего захватывающего кино.

фильм литвинова добровская
Комментировать
Самое популярное
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Политика 244444 23 апреля 2021
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Армия 160958 23 апреля 2021
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украина 105005 24 апреля 2021
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Сатановский поставил на место анекдотом пообещавшего уничтожить «СП-2» дипломата из США
Армия 67513 23 апреля 2021
Сатановский поставил на место анекдотом пообещавшего уничтожить «СП-2» дипломата из США
Японцы рассказали о шоковой реакции Си Цзиньпина на разговор Байдена и Путина
Политика 50004 23 апреля 2021
Японцы рассказали о шоковой реакции Си Цзиньпина на разговор Байдена и Путина
Все новости / Шоу-бизнес / Литвинова объяснила появление родной дочери в собственных фильмах
Рейтинг@Mail.ru